Эвакуация из Италии: украинцев проверят на COVID-19 и посадят на карантин, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n135199-evakuirovannyh-iz-italii-ukraincev-proveryat-na-covid-19-i-doma-posadyat-na-karantin.html

Ракурс

Эвакуированных из Италии граждан Украины перед посадкой в ​​самолет проверят на наличие COVID-19, а по прибытию домой их поместят на добровольную 14-дневную изоляцию.

О таких мерах безопасности сообщили в Министерстве здравоохранения. Напомним, что сегодня Киев эвакуирует из Италии лиц, задержанных на границе пограничниками Словении. На борту самолета, которым их планируют вывозить домой, будут находиться работники Центра медицины катастроф.

Экипаж обеспечили защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с рекомендациями Минздрава. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневную самоизоляцию (домашний карантин).

На самоизоляцию отправят людей без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Пребывание дома на самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, является безопасным для окружающих, — передает сайт Минздрава слова заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

Ранее «Ракурс» сообщал, что коронавирус в Европе стал причиной того, что десятки украинцев, которые ехали из Италии в Украину, застряли на границе со Словенией. Словенские пограничники не пускали на свою территорию два автобуса, в которых, по разным данным, находились от 100 до 180 пассажиров. Огромные очереди образовались и на польско-украинской границе.