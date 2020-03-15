Евакуація з Італії: українців протестують на COVID-19 і посадять на карантин, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n135199-evakuyovanyh-z-italiyi-ukrayinciv-protestuut-na-covid-19-i-vdoma-posadyat-na-karantyn.html

Ракурс

Евакуйованих з Італії громадян України перед посадкою в літак протестують на наявність COVID-19, а по прибуттю додому їх посадять у добровільну 14-денну ізоляцію.

Про такі заходи безпеки повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Нагадаємо, що сьогодні Київ евакуює з Італії осіб, яких затримали на кордоні прикордонники Словенії. На борту літака, якими їх вивозитимуть додому, перебуватимуть працівники Центру медицини катастроф.

Екіпаж забезпечили захисними масками та дезінфікуючими засобами, відповідно до рекомендацій МОЗ. Після прибуття в Україну всі евакуйовані зобов’язані здійснити 14-денну самоізоляцію (домашній карантин).

На самоізоляцію відправлять людей без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19. Перебування вдома на самоізоляції, як і здійснення амбулаторного лікування людей з легким перебігом хвороби, безпечне для оточуючих, — передає сайт МОЗ слова заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що коронавірус у Європі став причиною того, що десятки українців, які їхали з Італії до України, застрягли на кордоні зі Словенією. Словенські прикордонники не впускають на свою територію два автобуси, в яких, за різними даними, перебувають від 100 до 180 пасажирів. Величезні черги утворилися і на польсько-українському кордоні.