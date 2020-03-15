Коронавирус: Емец призвал закрыть в Украине все, кроме аптек и продуктовых магазинов, фото — Минздрав

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Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал закрыть в Украине все, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Руководитель Минздрава в срочном обращении заявил, что надо закрыть предприятия общественного питания и торгово-развлекательные центры. С его слов, работать должны только аптеки и продуктовые магазины.

Кроме того, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией, — говорится в его обращении к гражданам.

Минздрав между тем собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав оперативного штаба. Он призвал украинцев одновременно не быть легкомысленными, но и не паниковать.

Успешный опыт других стран показал, что самоизоляция — самый эффективный способ предупреждения распространения болезни. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких. Следите за обновлениями официальных источников информации и будьте здоровы! — заявил Емец.

Ранее министр инициировал созыв внеочередного заседания Рады, чтобы принять закон об уголовной ответственности за нарушение карантина.