Коронавирус: Wizz Air и Ryanair прекращают летать из Украины в Польшу, фото — Lowcost-UA

https://racurs.ua/n135200-wizz-air-i-ryanair-iz-za-koronavirusa-prekraschaut-letat-iz-ukrainy-v-polshu.html

Ракурс

Сразу два топовых лоукостера Wizz Air и Ryanair сообщили об отмене своих рейсов из и в Польшу. Всем клиентам, которые приобрели билеты (из Украины в Польшу включительно) будут возвращены деньги. Кроме Польши, Wizz Air отменил свои рейсы из Молдовы.

Венгерская авиакомпания отменяет рейсы с 15 марта до дальнейшего уведомления, а Ryanar с 14 по 31 марта.

Клиенты, которые забронировали билеты на официальном сайте авиакомпании или в мобильном приложении и на их рейсы влияет остановка полетов, будут автоматически проинформированы по электронной почте. Авиакомпания возместит 120% от начального тарифа на счет аккаунта WIZZ, на котором покупались билеты. Указанные средства необходимо использовать на бронирование билетов в течение следующих 24 месяцев.

Пассажиры также могут выбрать возмещение 100% потраченных средств в денежном эквиваленте, но это, по информации авиакомпании, займет больше времени. Пассажиры, которые осуществили бронирование через туристические агентства, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

В ответ на решение польского правительства закрыть границы и запретить авиасообщение с целью прекращения распространения вируса Covid-19, группа Ryanair (включая Buzz и Lauda) также была вынуждена отменить все рейсы из и в Польшу начиная с 00.00, 14 марта, по 31 марта (с возможностью продолжение). Все клиентам, рейсы которых были отменены, получат сообщение по электронной почте с указанием всех вариантов замен, возвратов билетов и возмещения средств.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей, а «Международные авиалинии Украины» отменяют все рейсы.