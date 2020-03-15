Коронавірус: Wizz Air та Ryanair припиняють літати з України до Польщі, фото — Lowcost-UA

https://racurs.ua/ua/n135200-wizz-air-ta-ryanair-cherez-koronavirus-prypynyaut-litaty-z-ukrayiny-do-polschi.html

Ракурс

Одразу два топових лоукостера Wizz Air та Ryanair повідомили про скасування своїх рейсів із та до Польщі. Усім клієнтам, які придбали квитки (із України в Польщу включно) будуть повернені кошти. Окрім Польщі, Wizz Air скасував свої рейси з Молдови.

Угорська авіакомпанія скасовує рейси з 15 березня до подальшого повідомлення, а Ryanar з 14 по 31 березня.

Клієнти, які забронювали квитки на офіційному сайті авіакомпанії або в мобільному додатку, і на їхні рейси впливає зупинка польотів, будуть автоматично проінформовані електронною поштою. Авіакомпанія відшкодує 120% від початкового тарифу на рахунок акаунту WIZZ, з якого купувались квитки. Зазначені кошти необхідно використати на бронювання квитків впродовж наступних 24 місяців.

Пасажири також можуть обрати відшкодування 100% витрачених коштів у грошовому еквіваленті, але це, за інформацією авіакомпанії, займе більше часу. Пасажири, які здійснили бронювання через туристичні агенції, повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

У відповідь на рішення польського уряду закрити кордони та заборонити авіасполучення з метою припинення поширення вірусу Covid-19, група Ryanair (включаючи Buzz та Lauda) також була змушена скасувати всі рейси із та до Польщі починаючи з 00.00, 14 березня, по 31 березня (з можливістю продовження). Усім клієнтам, рейси яких були скасовані, отримають повідомлення електронною поштою з переліком усіх варіантів замін, повернення квитків та відшкодування коштів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Україна призупиняє залізничне сполучення з Польщею, а «Міжнародні авіалінії України» скасовують всі рейси.