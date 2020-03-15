Евакуація з Італії: Ляшко розповів, як перевірять пасажирів борту, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n135202-evakuaciya-z-italiyi-lyashko-rozpoviv-yak-pereviryat-pasajyriv-bortu.html

Ракурс

На рейс авіакомпанії SkyUp, який сьогодні евакуйовує громадян України з Італії, зареєструвалися 123 особи. Серед цих осіб 98 громадян — це пасажири з двох автобусів, яких не пустили прикордонники Словенії. Решта евакуйованих — це українці, які також вирішили поїхати з Італії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу в уряді розповів, що Кабінет міністрів мав намір евакуювати 126 осіб, але три особи не приїхали в аеропорт. До літака також візьмуть чотирьох осіб, що мають посвідку на тимчасове проживання в Україні. Рейс приземлиться в Києві орієнтовно о 22.30.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що уряд планує і надалі вивозити громадян із проблемних країн, а заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що евакуйованих супроводжують два українських лікарі, які мають експрес-тести і термометри, аби провести тестування і скринінг до польоту чи після посадки. За словами Ляшка, італійські медики провели три види скринінгу пасажирів і на борт допущені тільки ті особи, які на цей момент не мають симптомів хвороби.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що евакуйованих з Італії оглянуть лікарі і відправлять їх на 14-денний добровільний карантин.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець закликав закрити в Україні все, крім аптек та продуктових магазинів. Ємець закликав обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.