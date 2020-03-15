Коронавирус в Украине: медики предлагают ограничить движение транспорта внутри страны, фото — РБК

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Проникновение коронавируса в Украине предлагают сдерживать все более радикальными методами. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге Киеве заявил и о возможных ограничениях движения транспорта внутри Украины.

Министерство здравоохранения предлагает ограничить работу общественного транспорта, а также железной дороги.

В рамках борьбы с распространением коронавируса мы будем рекомендовать измененить график общественного транспорта для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте, — заявил Ляшко.

Он напомнил, что именно увеличение дистанции между людьми — одна из самых эффективных мер профилактики коронавируса. На расстоянии 1,5 м риск заболеть минимален.

Он сообщил, что из-за веских оснований ограничения в Украине, которые ввели на прошлой неделе, могут продолжить. Такое решение будет принято после анализа динамики выявления больных и в Украине, и в Европе.

Вопрос об ограничении движения общественного и железнодорожного транспорта рассмотрят по предложению медиков на заседании правительства. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал закрыть в Украине все, кроме аптек и продуктовых магазинов. Емец призвал ограничить передвижения внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.