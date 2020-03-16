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Ракурс
Мошенники пытаются нажиться на панике вокруг нового коронавируса

Лекарств от коронавируса не существует: Минздрав призывает не верить мошенникам

16 мар 2020, 08:06
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Министерство здравоохранения призывает граждан не верить мошенникам, продающим якобы лекарства от нового коронавируса SARS-CoV-2, который провоцирует коронавирусную инфекцию COVID-19.

В ведомстве подчеркивают, что специальных лекарств от нового коронавируса в мире еще не существует, а пациентам, в случае обнаружения у них SARS-CoV-2, предоставляется симптоматическое лечение. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минздрава.

В министерстве также призывают граждан не заниматься самолечением, а в случае обнаружения у себя первых симптомов острых респираторных вирусных инфекций — звонить семейному врачу.

Врачи имеют четкий алгоритм действий на все случаи, — отмечают в Минздраве.

Напомним, ученые нашли антитело, которое блокирует способность коронавируса SARS-CoV-2 к проникновению в клетки и дальнейшему размножению. Однако препараты на основе этого антитела появятся не раньше, чем спустя несколько месяцев — нужно еще провести тестирования относительно безопасности и эффективности.

Источник: Ракурс


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