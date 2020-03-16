Коронавірус: в Одесі закрили всі об'єкти громадського користування, крім продуктових магазинів і аптек

Коронавірус. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n135211-koronavirus-v-odesi-zakryly-vsi-obiekty-gromadskogo-korystuvannya-krim-produktovyh-magazyniv.html

Ракурс

Коронавірус змусив країни Європи запровадити радикальні заходи, спрямовані на недопущення поширення інфекції. Не стала винятком і Україна. Мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився закрити на карантин усі заклади громадського користування незалежно від форми власності, у яких можуть одночасно знаходитися понад десяти осіб.

Виняток було зроблено для продуктових магазинів, продуктових ринків і аптек, повідомляє офіційний сайт міста Одеси.

Тимчасове закриття на карантин поширюється на театри, кінотеатри, музеї, бібліотеки, розважальні об'єкти та інші установи культури. Також закриваються спортивні установи, зоопарки і різні атракціони, магазини та розважальні центри, об'єкти громадського харчування, а також інші заклади на розсуд керівництва.

У мерії попередили, що керівники установ будуть нести персональну відповідальність за невиконання даного розпорядження.

Як раніше писав «Ракурс», влада Львова вирішила з понеділка закрити всі заклади торгівлі крім продуктових магазинів, аптек і АЗС.