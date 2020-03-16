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Ракурс
Коронавірус. Фото: YouTube

Коронавірус: в Одесі закрили всі об'єкти громадського користування, крім продуктових магазинів і аптек

16 бер 2020, 09:07
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Коронавірус змусив країни Європи запровадити радикальні заходи, спрямовані на недопущення поширення інфекції. Не стала винятком і Україна. Мер Одеси Геннадій Труханов розпорядився закрити на карантин усі заклади громадського користування незалежно від форми власності, у яких можуть одночасно знаходитися понад десяти осіб.

Виняток було зроблено для продуктових магазинів, продуктових ринків і аптек, повідомляє офіційний сайт міста Одеси.

Тимчасове закриття на карантин поширюється на театри, кінотеатри, музеї, бібліотеки, розважальні об'єкти та інші установи культури. Також закриваються спортивні установи, зоопарки і різні атракціони, магазини та розважальні центри, об'єкти громадського харчування, а також інші заклади на розсуд керівництва.

У мерії попередили, що керівники установ будуть нести персональну відповідальність за невиконання даного розпорядження.

Як раніше писав «Ракурс», влада Львова вирішила з понеділка закрити всі заклади торгівлі крім продуктових магазинів, аптек і АЗС.

Джерело: Ракурс


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