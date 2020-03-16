Коронавирус: в Одессе закрыли все объекты общественного пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек

Коронавирус. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n135211-koronavirus-v-odesse-zakryli-vse-obekty-obschestvennogo-polzovaniya-krome-produktovyh-magazinov.html

Ракурс

Коронавирус заставил страны Европы ввести радикальные меры, направленные на недопущение распространения инфекции. Не стала исключением и Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился закрыть на карантин все учреждения общественного пользования независимо от формы собственности, в которых может присутствовать более десяти человек одновременно.

Исключение было сделано для продуктовых магазинов, продуктовых рынков и аптек, сообщает официальный сайт города Одессы.

Временное закрытие на карантин распространяется на театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, развлекательные объекты и другие учреждения культуры. Также закрываются спортивные учреждения, зоопарки и различные аттракционы, магазины и развлекательные центры, объекты общественного питания, а также другие заведения на усмотрение руководства.

В мэрии предупредили, что руководители учреждений будут нести персональную ответственность за невыполнение данного распоряжения.

Как ранее писал «Ракурс», власти Львова решили с понедельника закрыть все заведения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.