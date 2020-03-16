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Ракурс
Коронавирус. Фото: YouTube

Коронавирус: в Одессе закрыли все объекты общественного пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек

16 мар 2020, 09:07
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Коронавирус заставил страны Европы ввести радикальные меры, направленные на недопущение распространения инфекции. Не стала исключением и Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился закрыть на карантин все учреждения общественного пользования независимо от формы собственности, в которых может присутствовать более десяти человек одновременно.

Исключение было сделано для продуктовых магазинов, продуктовых рынков и аптек, сообщает официальный сайт города Одессы.

Временное закрытие на карантин распространяется на театры, кинотеатры, музеи, библиотеки, развлекательные объекты и другие учреждения культуры. Также закрываются спортивные учреждения, зоопарки и различные аттракционы, магазины и развлекательные центры, объекты общественного питания, а также другие заведения на усмотрение руководства.

В мэрии предупредили, что руководители учреждений будут нести персональную ответственность за невыполнение данного распоряжения.

Как ранее писал «Ракурс», власти Львова решили с понедельника закрыть все заведения торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Источник: Ракурс


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