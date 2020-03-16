В мире продолжается вспышка нового коронавируса

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Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает распространяться по миру.

Количество случаев инфицирования SARS-CoV-2 в мире уже превысило 170 тыс., 6 тыс. 505 человек умерли, более 86,6 тыс. — вылечились. Об этом сообщает Telegram канал BNO News.

Наибольшее количество инфицированных — в материковом Китае, где зафиксированы более 80,8 тыс. случаев заболевания и более 3,2 тыс. вызванных коронавирусом смертей. Однако в последнее время количество новых заражений там значительно уменьшилось.

На втором месте — Италия, где уже обнаружены более 24,7 тыс. случаев коронавируса и 1 тыс. 809 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Из-за угрозы распространения коронавируса, Украина в полночь закрыла для иностранцев свои границы. Также приостанавливается деятельность около сотни пунктов пропуска, еще почти в 50 пунктах пропуска решено приостановить пешеходное сообщение.

К странам, которые из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение, присоединился Казахстан. В этой стране чрезвычайное положение вводится на период с 8.00 16 марта по 7.00 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Минздраве предлагают ограничить в Украине работу общественного транспорта и железной дороги.