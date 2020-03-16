У світі триває спалах нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135210-epidemiya-koronavirusu-kilkist-infikovanyh-u-sviti-perevyschyla-170-tys-ukrayina-zakryla.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 продовжує поширюватися світом.

Кількість випадків інфікування SARS-CoV-2 у світі вже перевищила 170 тис., 6 тис. 505 людей померли, понад 86,6 тис. — вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Найбільша кількість інфікованих — у материковому Китаї, де зафіксовано понад 80,8 тис. випадків захворювання та понад 3,2 тис. спричинених коронавірусом смертей. Проте останнім часом кількість нових інфікувань там значно зменшилася.

На другому місті — Італія, де вже виявлено понад 24,7 тис. випадків коронавірусу та 1 тис. 809 смертей від коронавірусної інфекції COVID-19.

Через загрозу поширення коронавірусу, Україна з опівночі закрила для іноземців свої кордони. Також призупиняється діяльність близько сотні пунктів пропуску, ще у майже 50 пунктах пропуску вирішено призупинити пішохідне сполучення.

До країн, які через коронавірус запровадили надзвичайний стан, долучився Казахстан. У цій країні надзвичайний стан запроваджується на період з 8.00 16 березня до 7.00 15 квітня. Про це повідомляє прес-служба президента Казахстану.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у МОЗ пропонують обмежити в Україні роботу громадського транспорту та залізниці.