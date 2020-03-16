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Коронавірус представляє смертельну загрозу для людства. За оцінками британських експертів, епідемія COVID-19 у Великій Британії триватиме ще 12 місяців і коронавірусом заразиться близько 80% всього населення країни.

Близько 15% населення Великої Британії, а це близько 7,9 млн осіб, буде госпіталізовано, повідомляє The Guardian, посилаючись на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров’я.

Дані цифри були озвучені головним медичним радником уряду Великої Британії. При цьому було відзначено, що такий прогноз дається на випадок найгіршого розвитку сценарію епідемії.

Крім цього, прогнозується, що приблизно 500 тис. осіб із 5 млн співробітників основних служб критично важливої ​​інфраструктури Великої Британії можуть захворіти COVID-19 у будь-який час протягом піку епідемії, який очікується протягом місяця.

У зв’язку з поширенням коронавірусу, уряд Великобританії планує відправити на карантин усіх громадян старше 70 років, які належать до групи підвищеного ризику.