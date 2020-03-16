В Україні зафіксовані нові випадки інфікування коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135214-koronavirus-v-ukrayini-pidtverdjeno-vje-p-yat-vypadkiv-infikuvannya-infografika.html

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В Україні станом на 9.30 вже виявлено п’ять випадків інфікування новим коронавірусом SARS-CoV-2.

Чотири випадки зафіксовано в Чернівецькій області, ще один — у Житомирській. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я (ЦГЗ).

Зазначається, що загалом ЦГЗ з початку року отримав 94 підозри на коронавірус.

Щоб убезпечити себе від хвороби, медики рекомендують не торкатися обличчя руками, уникати контактів із людьми з гострими респіраторними захворюваннями, дотримуватися мінімальної дистанції 1,5 м та не вживати сире м’ясо, м’ясні субродукти та яйця.

Також у ЦГЗ рекомендують обробляти руки антисептиком або мити теплою водою з милом впродовж 20−40 секунд. Це допоможе захиститися не лише від коронавірусу, а й від інших захворювань, наголошують у відомстві.

Коронавірусом також інфікувалася українська та французька акторка Ольга Куриленко, відома, зокрема, роллю у одному з фільмів бондіани — «Кванті милосердя». У своєму Instagram вона повідомила, що хворіє вже майже тиждень і перебуває вдома у Франції в ізоляції.

Нагадаємо, у МОЗ закликають українців не вірити шахраям, які продають нібито ліки від коронавірусу. У відомстві наголошують, що таких ліків ще не існує.