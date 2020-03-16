Разумков созвал глав фракций на ночное совещание. Фото: Лига

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, 16 марта в 23.00 созывает срочную встречу глав фракций парламента. Предполагается, что они будут обсуждать дальнейшую работу Рады, а именно — будут ли народные депутаты уходить на карантин или парламент продолжит работу.

На данном собрании могут также присутствовать представители Кабинета министров и Совета нацбезопасности и обороны. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер фракции «Голос» Сергей Рахманин.

По его словам, на собрании глав фракций также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который, как предполагается, анонсирует ряд ограничительных мер и призовет Раду работать в пленарном режиме.

Собрав эти факты вместе, читаем намерение (пока только намерение) объявить чрезвычайное положение, — написал Рахманин.

Ранее Зеленский собрал депутатов от «Слуги народа» на внеочередное заседание. Предполагается, что с ними он обсудил дальнейшую работу Верховной Рады в условиях карантина. Зеленский выступил против того, чтобы народные депутаты уходили на карантин. По его словам, нардепы должны продолжать принимать важные для страны законы.

Как пишут СМИ, на собрании фракции Зеленский почти переубедил народных депутатов не идти на карантин, однако окончательное решение в этом вопросе будет принято на заседании глав фракций.

Как сообщалось, ранее в «Слуге народа» заявили, что закон об открытии рынка земли могут принять уже 17−18 марта.