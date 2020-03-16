Зеленский попросил олигархов о помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: ОП

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 16 марта провел в Офисе президента встречу с украинскими олигархами и представителями бизнеса. С ними он обсудил борьбу с коронавирусом.

Президент встречался с представителями крупного бизнеса, чтобы попросить у них помощи во время проведения мероприятий по противодействию коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств. По словам Зеленского, бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства, а украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы.

И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас, — заявил Зеленский.

В ОП сообщили, что бизнесмены согласились «оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса».

На встрече, в частности, присутствовали олигарх Ринат Ахметов, владелец холдинга DCH Александр Ярославский, основатель холдинга «Кернел Групп» Андрей Веревский и олигарх Игорь Коломойский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что изменение плана работы Верховной Рады является недопустимым, поскольку нардепы должны принимать жизненно важные для экономики законы.