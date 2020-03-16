В Амстердаме из-за карантина выстроились очереди за марихуаной. Фото: AP

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Китайский коронавирус стал причиной введения карантина на территории Нидерландов. Ограничительные меры были введены с 16 марта по 6 апреля.

В стране закрыли рестораны, бары и знаменитые кофешопы — магазины, продающие рекреационную марихуану. Накануне закрытия к последним выстроились огромные очереди, несмотря на риск заразиться. Об этом пишет France 24.

Многие покупатели объяснили журналистам, что пришли купить каннабис из-за предстоящей самоизоляции.

Вообще я особо не курю, но потом подумала — мне же придется несколько недель сидеть дома, — рассказала одна женщина в очереди.

Также некоторые граждане отметили, что очереди возле кофешопов образовались буквально через несколько минут после заявления Министерства здравоохранения о закрытии магазинов.

Ранее в Италии состоялся флешмоб, участники которого массово вышли на балконы своих домов и аплодисментами поддержали врачей, которые сейчас находятся «на передовой» борьбы с новым коронавирусом.