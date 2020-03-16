В Амстердамі через карантин вишикувалися черги за марихуаною. Фото: AP

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Китайський коронавірус став причиною введення карантину на території Нідерландів. Обмежувальні заходи були введені з 16 березня по 6 квітня.

У країні закрили ресторани, бари та відомі кофешопи — магазини, які продають рекреаційну марихуану. Напередодні закриття до останніх вишикувалися величезні черги попри ризик заразитися. Про це пише France 24.

Багато покупців пояснили журналістам, що прийшли купити канабіс через майбутню самоізоляцію.

Взагалі я особливо не курю, але потім подумала — мені ж доведеться декілька тижнів сидіти вдома, — розповіла одна жінка в черзі.

Також деякі громадяни зазначили, що черги біля кофешопів утворилися буквально через декілька хвилин після заяви Міністерства охорони здоров’я про закриття магазинів.

Раніше в Італії відбувся флешмоб, учасники якого масово вийшли на балкони своїх будинків і оплесками підтримали лікарів, які зараз перебувають «на передовій» боротьби з новим коронавірусом.