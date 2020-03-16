Рынок земли могут открыть уже 17-18 марта. Фото: Офис президента

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Закон о рынке земли могут принять уже 17−18 марта. Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта созвал заседание фракции «Слуга народа», чтобы обсудить голосование за открытие рынка земли.

Финальное голосование за земельную реформу может состояться уже 17−18 марта. Об этом сообщил источник во фракции «Слуга народа», пишет LB.ua.

Такую же информацию подтвердили и другие народные депутаты из фракции. Также «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции пишет, что многие народные депутаты не захотели приходить на заседание и сказали, что заболели. Офис президента поручил руководству группы во фракции «Слуга народа» проверить правдивость этих заявлений. Источник подчеркнул, что речь идет о личной проверке состояния здоровья депутатов — приехать домой и измерить температуру.

Политолог Андрей Смолий в своем Telegram-канале отметил, что на заседании фракции Зеленский «собирается ломать своих депутатов через колено», чтобы Верховная Рада не ушла на карантин и продолжила принимать «нужные» решения.

СМИ также сообщают, что на заседании фракции Зеленский будет настаивать на продолжении работы Рады, а также принятии законов об открытии рынка земли и «ПриватБанке».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что изменение плана работы Верховной Рады является недопустимым, поскольку нардепы должны принимать жизненно важные для экономики законы.