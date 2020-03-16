На Донбассе в ходе провокации боевиков задержан россиянин из Ростова. Фото: mil.gov.ua

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Война на Донбассе не прекращается, а оккупанты продолжают устраивать провокации. 15 марта боевики устроили провокацию с участием гражданина России, который был одет в военный бушлат.

Мужчина вышел на позиции Вооруженных сил Украины, после чего его задержали украинские военные и передали Службе безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Выяснилось, что житель российского Ростова-на-Дону около месяца назад прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области для поиска работы. Но работу найти не удалось, мужчину несколько раз задерживали так называемые правоохранители ЛДНР, поэтому он решил перейти на подконтрольную Украине территорию. Также мужчина заявил, что он имеет психологические расстройства.

Украинская сторона полагает, что боевики решили использовать психически больного человека в преступных целях, и вместо возможности пересечь КПВВ одели на него военный бушлат и отправили на позиции ВСУ, чтобы спровоцировать силы ООС на огонь.

Напомним, ранее в Минске Трехсторонняя контактная группа подписала договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.