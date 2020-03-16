Сухой лед снова стал причиной ЧП в Москве: пострадал ребенок. Фото: Культура.РФ

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Ракурс

В Москве на праздновании детского дня рождения аниматор высыпал сухой лед на голову четырехлетнему имениннику.

Так называемое химическое шоу с использованием реагентов было частью развлекательной программы. Вследствие неосторожных действий при контакте вещества с кожей произошло резкое испарение сухого льда в виде густого белого дыма, а ребенок начал кричать, пишет Lenta.ru.

Как оказалось, мальчик получил глубокие термические ожоги лица и головы I и II степеней. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

Сухой лед, который часто используется в различных развлекательных мероприятиях, представляет собой спрессованную под высоким давлением низкотемпературную газообразную или жидкую углекислоту. При температуре 75 градусов Цельсия он используется для охлаждения пищевых продуктов во время их транспортировки и хранения, а в научно-исследовательских работах — для получения низких температур.

Опасные развлечения с использованием твердого диоксида углерода получили огромную популярность на территории России. В конце февраля «Ракурс» сообщал, что известная в РФ блогер Екатерина Диденко устроила вечеринку в банном комплексе Москвы по случаю своего дня рождения. Чтобы поразить поклонников, муж именинницы бросил 25 кг сухого льда в бассейн, после чего над водой образовалось облако углекислого газа, вдыхание которого является опасным для человека. В результате погибли три человека, в том числе муж именинницы.