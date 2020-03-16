Сухий лід знову став причиною надзвичайної події у Москві: постраждала дитина. Фото: Культура.РФ

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Ракурс

У Москві на святкуванні дитячого дня народження аніматор висипав сухий лід на голову чотирирічному імениннику.

Так зване хімічне шоу з використанням реагентів було частиною розважальної програми. Внаслідок необачних дій під час контакту речовини зі шкірою відбулося різке випаровування сухого льоду у вигляді густого білого диму, а дитина почала кричати, пише Lenta.ru.

Як виявилося, хлопчик дістав глибокі термічні опіки обличчя й голови I та II ступенів. За фактом події правоохоронні органи проводять перевірку.

Сухий лід, який часто використовується на різних розважальних заходах, є спресованою під високим тиском низькотемпературною газоподібною або рідкою вуглекислотою. За температури 75 градусів Цельсія він використовується для охолодження харчових продуктів під час їх транспортування та зберігання, а в науково-дослідних роботах — для отримання низьких температур.

Небезпечні розваги з використанням твердого діоксиду вуглецю набули шаленої популярності на території Росії. Наприкінці лютого «Ракурс» повідомляв, що відома в РФ блогерка Катерина Діденко влаштувала вечірку в банному комплексі Москви з нагоди свого дня народження. Щоб вразити шанувальників, чоловік іменинниці кинув 25 кг сухого льоду в басейн, після чого над водою утворилася хмара вуглекислого газу, вдихання якого є небезпечним для людини. Як наслідок, загинули троє осіб, у тому числі чоловік іменинниці.