Стали відомі вражаючі характеристики iPhone 12. Фото: Overclockers

https://racurs.ua/ua/n135232-staly-vidomi-novi-vrajauchi-harakterystyky-iphone-12.html

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iPhone 12, презентація якого, ймовірно, відбудеться восени цього року, оснащений дуже потужним процесором. Його вперше протестували на продуктивність.

Новинка була помічена в популярному бенчмарку, інформує Research Snipers.

Процесор iPhone 12 називатиметьсяся A14, він пройшов тест GeekBench 4. Чіп новинки Apple працюватиме на частоті 3,1 гігагерца, що на 400 мегагерц більше, ніж у процесора А13 останньої моделі.

Експерти кажуть, що А14 стане найпотужнішим чіпом на ринку смартфонів і першим перевищить ліміт частоти у 3 Ггц.

Процесор iPhone 12 отримав 1658 балів в одноядерному та 4612 балів у багатоядерному тестах. За продуктивністю новий процесор випереджає А13 на 25% в одноядерному та 33% у багатоядерному тестах. Також А14 потужніший за Qualcomm Snapdragon 865, який вважається одним із кращих процесорів на ринку та використовується у флагманах на Android.

Раніше інсайдери дізналися, що iPhone 12 матиме революційно нову тривимірну камеру. 3D-датчик гаджета підвищить якість фотографування і додасть нові функції, пов’язані з доповненою реальністю. Наприклад, власники смартфона зможуть з його допомогою створювати об'ємний контент і завантажувати його в соціальні мережі.

Також новий iPhone отримає підтримку надшвидкого Wi-Fi IEEE 802.11ay. Новий стандарт дозволить користувачам передавати дані на частоті 60 Ггц, що підвищить швидкість процесу. Планується, що лінійка iPhone 12 включатиме кілька смартфонів, всі вони працюватимуть із 5G.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу презентацію нового iPhone SE 2 було перенесено з березня на червень, а запуск iPhone 12, вірогідно, перенесуть із вересня на жовтень 2020 року.