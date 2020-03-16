Зеленський пообіцяв по 1 тис. грн частині пенсіонерів. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом деяким українським пенсіонерам виплатять 1 тис. грн.

Нарахування прийдуть тим пенсіонерам, які отримують менше ніж 5 тис. грн пенсії. Про це він заявив у своєму зверненні.

Також Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з Міжнародним валютним фондом з приводу наслідків подолання коронавірусу. Окрім того, він очікує від банків запровадження кредитних канікул.

Найближчими годинами очікуємо від НБУ, Мінфіну та державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу. А також концепцію податкових змін, — заявив він.

Окрім того, президент наказав обмежити експорт продуктів харчування за списком, який визначив Кабінет міністрів.

Нагадаємо, також Зеленський закликав уряд заборонити масові заходи «за участю понад 10 осіб». Також Міністерство інфраструктури президент попросив з 12.00 середи, 18 березня, заборонити залізничне, авіа-і автобусне міжміське і міжобласне пасажирське сполучення.