Зеленский пообещал по 1 тыс. грн части пенсионеров. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что в рамках борьбы с коронавирусом некоторым украинским пенсионерам выплатят 1 тыс. грн.

Начисления придут тем пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн. Об этом он заявил в своем обращении.

Также Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом по поводу последствий преодоления коронавируса. Кроме того, он ожидает от банков введения кредитных каникул.

В ближайшие часы ожидаем от НБУ, Минфина и государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. А также концепцию налоговых изменений, — заявил он.

Также президент приказал ограничить экспорт продуктов питания по списку, который определил Кабинет министров.

Напомним, ранее Зеленский призвал правительство запретить массовые мероприятия «с участием свыше 10 человек». Также Министерство инфраструктуры президент попросил с 12.00 среды, 18 марта, запретить железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение.