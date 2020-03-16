Стали известны впечатляющие характеристики iPhone 12. Фото: Overclockers

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iPhone 12, презентация которого, вероятно, состоится осенью этого года, оснащен очень мощным процессором. Его впервые протестировали на производительность.

Новинка была замечена в популярном бенчмарке, информирует Research Snipers.

Процессор iPhone 12 будет называться A14, он прошел тест GeekBench 4. Чип новинки Apple будет работать на частоте 3,1 гигагерца, а это на 400 мегагерц больше, чем у процессора А13 последней модели.

Эксперты говорят, что А14 станет самым мощным чипом на рынке смартфонов и первым превысит лимит частоты в 3 ГГц.

Процессор iPhone 12 получил 1658 баллов в одноядерном и 4612 баллов в многоядерном тестах. По производительности новый процессор опережает А13 на 25% в одноядерном и 33% в многоядерном тестах. Также А14 мощнее Qualcomm Snapdragon 865, который считается одним из лучших процессоров на рынке и используется в флагманах на Android.

Ранее инсайдеры узнали, что iPhone 12 будет иметь революционно новую трехмерную камеру. 3D-датчик гаджета повысит качество фотографирования и добавит новые функции, связанные с дополненной реальностью. Например, владельцы смартфона смогут с его помощью создавать объемный контент и загружать его в социальные сети.

Также новый iPhone получит поддержку сверхбыстрого Wi-Fi IEEE 802.11ay. Новый стандарт позволит пользователям передавать данные на частоте 60 Ггц, что повысит скорость процесса. Планируется, что линейка iPhone 12 будет включать несколько смартфонов, все они будут работать с 5G.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса презентацию нового iPhone SE 2 перенесли с марта на июнь, а запуск iPhone 12, вероятно, перенесут с сентября на октябрь 2020 года.