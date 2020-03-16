На Донбасі під час провокації бойовиків затримали росіянина з Ростова. Фото: mil.gov.ua

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Війна на Донбасі не припиняється, а окупанти продовжують влаштовувати провокації. 15 березня бойовики влаштували провокацію за участю громадянина Росії, який був одягнений у військовий бушлат.

Чоловік вийшов на позиції Збройних сил України, після чого його затримали українські військові і передали Службі безпеки України. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

З’ясувалося, що житель російського Ростова-на-Дону близько місяця тому прибув на тимчасово окуповану територію Донецької області для пошуку роботи. Але роботу знайти не вдалося, чоловіка декілька разів затримували так звані правоохоронці ЛДНР, тому він вирішив перейти на підконтрольну Україні територію. Також чоловік заявив, що він має психічні розлади.

Українська сторона вважає, що бойовики вирішили використовувати психічно хвору людину в злочинних цілях, і замість можливості перетнути КПВВ одягли на нього військовий бушлат і відправили на позиції ВСУ, щоб спровокувати сили ООС на вогонь.

Нагадаємо, раніше в Мінську Тристороння контактна група підписала домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.