Зеленський попросив олігархів про допомогу у боротьбі з коронавірусом. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n135267-zelenskyy-poprosyv-u-oligarhiv-pro-dopomogu-u-borotbi-z-koronavirusom.html

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Володимир Зеленський, президент України, 16 березня провів в Офісі президента зустріч з українськими олігархами та представниками бізнесу. З ними він обговорив боротьбу з коронавірусом.

Президент зустрічався з представниками великого бізнесу, щоб попросити у них про допомогу під час проведення заходів з протидії коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Йшлося про допомогу із закупівлею та постачанням великих партій тестів, необхідного медичного обладнання, захисних та дезінфікуючих засобів. За словами Зеленського, бізнес повинен бути соціально відповідальним у важких ситуаціях для держави, а українці повинні відчувати себе захищеними, коли звертаються у державні лікарні.

І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз, — заявив Зеленський.

В ОП повідомили, що бізнесмени погодилися «надати всю необхідну допомогу державі у здійсненні превентивних заходів з протидії поширенню коронавірусу».

На зустрічі, зокрема, були присутні олігарх Ринат Ахметов, власник холдингу DCH Олександр Ярославський, засновник холдингу «Кернел Груп» Андрій Веревський та олігарх Ігор Коломойський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що зміна плану роботи Верховної Ради є неприпустимою, оскільки нардепи повинні приймати життєво важливі для економіки закони.