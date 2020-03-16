https://racurs.ua/n135271-verhovnaya-rada-budet-vvodit-chrezvychaynoe-polojenie-v-dvuh-oblastyah-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение, если это потребуется.

Он отметил, что сейчас в Украине не введены такие жесткие ограничения, как, например, во Франции, где людям запретили выходить из домов 15 дней, но ограничительные меры могут быть усилены. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова».

Я вам честно скажу: если это потребуется, мы введем чрезвычайное положение, — заявил президент.

Также он добавил, что чрезвычайное положение может быть введено в Черновицкой и Житомирской областях, где были зафиксированы первые случаи инфицирования.

Отвечая на вопрос ведущего, будет ли завтра Верховная Рада вводить чрезвычайное положение в этих областях, Зеленский ответил: «Да, обязательно».

Как сообщалось, в Украине зарегистрировали два новых случая инфицирования COVID-19, их подтвердили в Киеве. Пациенты изолированы, их лечат симптоматически.

Сейчас в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — летальный. Четыре случая инфицирования зафиксированы в Черновицкой области, еще один — в Житомирской и два в Киеве.