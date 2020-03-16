Верховна Рада буде вводити надзвичайний стан у двох областях

https://racurs.ua/ua/n135271-verhovna-rada-bude-vvodyty-nadzvychaynyy-stan-u-dvoh-oblastyah-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що в Україні може бути введений надзвичайний стан, якщо це буде потрібно.

Він зазначив, що наразі в Україні не введені такі жорсткі обмеження, як, наприклад, у Франції, де людям заборонили виходити з домівок 15 днів, але обмежувальні заходи можуть бути посилені. Про це він розказав в ефірі програми «Свобода слова».

Я вам чесно скажу: якщо це буде потрібно, ми введемо надзвичайний стан, — заявив президент.

Також він додав, що надзвичайний стан може бути введений у Чернівецькій та Житомирській областях, де були зафіксовані перші випадки інфікування.

Відповідаючи на питання ведучого, чи буде завтра Верховна Рада вводити надзвичайний стан у цих областях, Зеленський відповів: «Так, обов’язково».

Як повідомлялося, в Україні зареєстрували два нових випадки інфікування COVID-19, їх підтвердили в Києві. Пацієнти ізольовані, їх лікують симптоматично.

Наразі в Україні сім підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них один — летальний. Чотири випадки інфікування зафіксовані в Чернівецькій області, ще один — в Житомирській та два в Києві.