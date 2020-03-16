В Україні померла жінка з підозрою на COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135270-v-ukrayini-pomerla-jinka-z-pidozrou-na-covid-19.html

Ракурс

Китайським коронавірусом могла бути інфікована жінка, яка сьогодні померла в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

Жінка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на COVID-19. Про це повідомляє Чернівецька облдержадміністрація в Facebook.

Вона померла 16 березня близько 19.00. Зазначається, що смерть наступила внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов’язаної з проявами коронавірусної інфекції. Водночас напередодні у жінки взяли аналізи на наявність COVID-19. Результати очікуються найближчим часом.

Як повідомлялося, в Україні зареєстрували два нових випадки інфікування COVID-19, їх підтвердили в Києві. Пацієнти ізольовані, їх лікують симптоматично.

Наразі в Україні сім підтверджених випадків інфікування COVID-19, з них один — летальний. Чотири випадки інфікування зафіксовані в Чернівецькій області, ще один — в Житомирській та два в Києві.