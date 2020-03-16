В Украине умерла женщина с подозрением на COVID-19

https://racurs.ua/n135270-v-ukraine-umerla-jenschina-s-podozreniem-na-covid-19.html

Ракурс

Китайский коронавирусом могла быть инфицирована женщина, которая сегодня умерла в Черновицкой областной клинической больнице.

Женщина находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация в Facebook.

Она умерла 16 марта около 19.00. Отмечается, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. При этом накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19. Результаты ожидаются в ближайшее время.

Как сообщалось, в Украине зарегистрировали два новых случая инфицирования COVID-19, их подтвердили в Киеве. Пациенты изолированы, их лечат симптоматически.

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — летальный. Четыре случая инфицирования зафиксированы в Черновицкой области, еще один — в Житомирской и два в Киеве.