Венедиктова может стать генпрокурором. Фото: УНН

https://racurs.ua/n135273-zavtra-rada-naznachit-venediktovu-genprokurorom-i-otkroet-rynok-zemli-smi.html

Ракурс

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта проголосует за назначение министром экономики Игоря Петрашко, а генеральным прокурором будет Ирина Венедиктова.

Также народные депутаты поддержат закон об открытии рынка земли. Об этом сообщили собеседники во фракции «Слуга народа» по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет «Обозреватель».

Также на сайте Верховной Рады появился проект постановления, которым Зеленским предлагает данное назначение. Проект постановления № 3227 «О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Венедиктовой И.В. на должность генерального прокурора» был зарегистрирован в Раде 16 марта. Его текст пока отсутствует, последний этап прохождения — передан на рассмотрение руководству.

Венедиктова на парламентских выборах 2019 года была избрана народным депутатом от партии «Слуга народа», № 3 в списке. Также она — председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва. 27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США). С апреля 2013 года работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.

Помимо этого, бывший народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Давид Макарьян может стать заместителем вице-премьера по реинтеграции Донбасса.

Напомним, 5 марта парламент отправил в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку. За такое решение проголосовали 263 народных депутата.