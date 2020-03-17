Законопроект про коронавірус ухвалила Верховна Рада: що він передбачає

https://racurs.ua/ua/n135279-zakonoproekt-pro-koronavirus-uhvalyla-verhovna-rada.html

Ракурс

Законопроект про коронавірус ухвалила Верховна Рада на ранковому позачерговому засіданні 17 березня. Цей проект закону отримав підтримку 344 народних обранців. Зауважимо, що законопроект щодо боротьби з поширенням коронавірусу в Україні є тимчасовим, він діятиме лише три місяці.

Законопроект передбачає:

здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі» для можливості оперативно реагувати на ситуацію;

можливість стовідсоткової попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом;

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом;

надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину;

заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;

вдосконалення законодавства забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та про захист населення від інфекційних хвороб, зокрема, визначений порядок введення карантину, посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України, порядок примусової ізоляції та самоізоляції;

віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.

Законом уряду доручено у тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірус у розмірі до 200% зарплати на період здійснення заходів щодо запобігання COVID-19, до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

Законом встановлено адміністративну відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) інфікованою особою, а також підвищено кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, а також встановлено адміністративну відповідальність за неоприлюднення інформації про публічні закупівлі.