Вибори у 179 окрузі: Верховну Раду поповнить Юлія Світлична. Фото: Об'єктив

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Юлія Світлична, колишня голова Харківської облдержадміністрації, перемогла на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному окрузі № 179 на Харківщині.

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів, згідно з якими самовисуванка Світлична отримала 77,54% голосів виборців, повідомляється на сайті ЦВК.

Її найближча конкурентка, представниця «Європейської солідарності» Вікторія Пташник, отримала 7,91% голосів, а ще одна самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко набрала 3,03%.

Офіційно результати проміжних виборів на Харківщині ЦВК має встановити до 30 березня.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата ВР від 179 виборчого округу відбулися в неділю, 15 березня. Явка виборців становила приблизно 27,47%. Спостерігачі повідомляли про деякі порушення під час виборів, зокрема й переписування протоколів голосування за межами виборчої дільниці.

До 179 округу входять місто Лозова, Лозівський, Кегичівський, Зачепилівський, Красноградський і Сахновщинський райони Харківської області.

Довибори були призначені в зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Кучера, який ста головою Харківської ОДА.

Світлична очолювала Харківську ОДА з жовтня 2016 року по листопад 2019-го. Вона також працювала першим заступником екс-голови Харківської ОДА Ігоря Райніна, котрий наразі є головою обласної організації партії «Опозиційна партія — За життя» в Харкові.

Зазначимо, що дані екзит-полу також свідчили про отримання депутатського мандату Світличною.