У Києві, Харкові та Дніпрі закриється метро. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n135299-metro-v-kyievi-zakryietsya-sogodni-o-23-00.html

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Коронавірус в Україні зареєстрований у семи осіб, проте в країні ввели загальнонаціональний карантин. Кабінет міністрів прийняв рішення про зміну роботи транспорту, зокрема, постановив закрити метро.

В Україні метрополітен є в трьох містах: Києві, Харкові та Дніпрі. Він повинен перестати працювати з 17 березня по 3 квітня. У Києві метрополітен працюватиме до 23.00 17 березня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За його словами, метро перестане працювати до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро. Кличко також закликав залишатися вдома і піклуватися про своє здоров’я.

Також в Києві тимчасово призупинять роботу кільцевої міської електрички. Замість цього потяги курсуватимуть від станції «Почайна» до станції «Троєщина» і тільки в годину-пік. Такі обмеження пов’язують з недостатньою кількістю справних електропоїздів. Обмеження почнуть діяти з 18 березня.

Через зміни в роботі громадського транспорту в столиці вранці 17 березня спостерігалися затори. Проте станом на 12.00 рух ускладнений лише на Набережному шосе, а також на бульварі Тараса Шевченка біля метро «Університет» і на бульварі Дружби народів.

У Харкові тим часом метро працюватиме до 20.00 17 березня. Про це повідомляється на сайті міськради Харкова.

Останній пасажир зможе скористатися Харківським метрополітеном до 20.00 17 березня. Метрополітен закривається за наказом Департаменту інфраструктури до 3 квітня, — йдеться в повідомленні.

Водночас раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявляв, що метро продовжить працювати, тому що людям потрібно їхати на роботу.

Що стосується Дніпра, там влада міста поки що також не повідомляла, коли саме метро призупинить свою роботу.

Нагадаємо, 16 березня Кабмін вирішив заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб. З 17 березня вводиться режим надзвичайної ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях, де раніше виявили випадки інфікування коронавірусом. Також було прийнято рішення про закриття метрополітенів в Києві, Харкові та Дніпрі протягом 17 березня.