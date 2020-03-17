В Киеве, Харькове и Днепре закроется метро. Фото: dtp.kiev.ua

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Коронавирус в Украине зарегистрирован у семи человек, однако в стране ввели общенациональный карантин. Кабинет министров принял решение об изменении работы транспорта, в частности, постановил закрыть метро.

В Украине метрополитен есть в трех городах: Киеве, Харькове и Днепре. Он должен перестать работать с 17 марта по 3 апреля. В Киеве метрополитен будет работать до 23.00 17 марта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, метро перестанет работать до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро. Кличко также призвал по возможности оставаться дома.

Также в Киеве временно приостановят работу кольцевой городской электрички. Вместо этого поезда будут ездить от станции «Почайная» до станции «Троещина» и только в час-пик. Такие ограничения связывают с недостатком исправных электропоездов. Ограничения начнут действовать с 18 марта.

Из-за изменений в работе общественного транспорта в столице утром 17 марта наблюдались пробки. Однако по состоянию на 12.00 движение затруднено лишь на Набережном шоссе, а также на бульваре Тараса Шевченко возле метро «Университет» и на бульваре Дружбы народов.

В Харькове тем временем метро будет работать до 20.00 17 марта. Об этом сообщается на сайте горсовета Харькова.

Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20.00 17 марта. Метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля, — говорится в сообщении.

При этом ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял, что метро продолжит работать, потому что людям нужно добираться на работу.

Что касается Днепра, там власти города пока что также не сообщали, когда именно метро приостановит свою работу.

Напомним, 16 марта Кабмин решил запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек. С 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации в Житомирской и Черновицкой областях, где ранее обнаружили случаи инфицирования коронавирусом. Также было принято решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта.