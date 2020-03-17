Кабмин на ночном заседании закрыл метро, ​​объявил чрезвычайную ситуацию и ограничил массовые мероприятия

Кабмин сегодня поздно вечером собрался на заседание по поводу коронавируса, фото: Daniel Haußmann

https://racurs.ua/n135275-kabmin-na-nochnom-zasedanii-zakryl-metro-obyavil-chrezvychaynuu-situaciu-i-ogranichil-massovye.html

Ракурс

Кабинет министров, который сегодня поздно вечером собрался на заседание из-за угрозы нового коронавируса SARS-CoV-2, принял ряд решений, призванных предотвратить распространение этой опасной болезни.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В частности, Кабмин решил запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек.

С 17 марта вводится режим чрезвычайной ситуации в Житомирской и Черновицкой областях, где ранее обнаружили случаи инфицирования коронавирусом.

Также было принято решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта. Изначально планировалось закрыть метро 18 марта.

Кроме того, с 17 марта учреждениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений и услуг запрещается принимать посетителей. Однако сохраняется возможность предоставлять услуги по доставке еды.

Также вводятся ограничения на экспорт продуктов питания по определенному правительством перечню.

С 18 марта правительство решило запретить железнодорожные, авиа и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Соблюдение этих ограничений будет контролировать Нацполиция.

Сначала правительство хотело запретить любые пассажирские перевозки на коммерческой основе, однако посоветовавшись убрали это уточнение и оставили возможность для такси работать, — отметил Гончаренко.

Еще одно ограничение касается медицинской сферы — Минздраву поручено обеспечить временное прекращение плановых операций, кроме срочных и неотложных.

Напомним, в Украине уже зафиксированы семь случаев инфицирования новым коронавирусом.