Владимир Зеленский, фото: ICTV

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние слова мэра Харькова Геннадия Кернеса, который заявил, что не будет выполнять распоряжения о закрытии в городе метро, ​​которое появилось из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2.

По словам Зеленского, если Кернес будет нарушать закон, то его ждет уголовная ответственность. Об этом президент заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, по мнению президента, в случае таких действий Кернеса, именно на мэра Харькова ляжет вся ответственность за случаи инфицирования или смерти жителей города.

Сейчас в Украине зафиксировано уже семь случаев инфицирования новым коронавирусом, в Житомире, Черновцах и Киеве. Один человек умер.

Напомним, в субботу ожидается прибытие из Китая в Украину быстрых тестов на коронавирус из Китая, которых должно хватить на 1 млн человек.