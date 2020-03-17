Китай заявил о разработке восьми вакцин от коронавируса, фото — Pixabay

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Вакцины от коронавируса разработали в Китае. Речь идет о восьми различных вакцинах, часть из которых уже показала эффективность на животных.

Доклад на брифинге в Пекине научного сотрудника Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук Китая Цинь Чуаня передает ТАСС.

Тесты проводились на трансгенных мышах и макаках. Сейчас ученые проводят оценку возможных побочных эффектов применения препаратов.

По словам Цинь Чуань, с помощью тестов на животных ученые также выявляют наиболее эффективные против пневмонии лекарственные средства, а также выявляют основные способы передачи коронавируса.

На брифинге директор департамента науки и техники Министерства образования КНР Лэй Чаоцзы заявил, что Китай вскоре может начать клинические испытания вакцин, которые разработали высшие учебные заведения страны.

Оба спикера не уточнили сроки начала клинических испытаний. Ранее в Китае заявляли, что смогут начать клинические испытания вакцины от коронавируса не раньше конца апреля.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за минувшие сутки в мире зафиксировали 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавируса, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из них 86 тыс. 434 зафиксировали за пределами материкового Китая. Смертность возросла до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

В Украине официально сообщили о семи лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области — четыре случая, Киевской — два и в Житомирской — один (один летальный).

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев — подтверждены лабораторно, 89 — отрицательные, 42 — исследуется). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.