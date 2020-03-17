Верховная Рада. Фото: Факты

https://racurs.ua/n135297-verhovnaya-rada-otmenila-shtrafy-po-kreditam-i-uregulirovala-vopros-vyplaty-bolnichnyh.html

Ракурс

Коронавирусный карантин может привести к просрочке платежей по потребительским кредитам, что автоматически предполагает начисление штрафов. Верховная Рада решила оградить украинских граждан от таких неприятностей и сегодня приняла законопроект № 3220 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Данный закон отменяет начисление штрафов за просрочку платежей по потребительским кредитам.

Запрет на начисление банками штрафов за несвоевременную уплату потребительских кредитов будет действовать до конца апреля 2020 года, заявил во время брифинга глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также Гетманцев заявил, что был урегулирован вопрос относительно выплаты больничных лицам, которые находятся на самоизоляции.

Нардеп уточнил, что всем лицам, которые находятся на самоизоляции, будет выплачиваться 50% среднемесячной заработной платы из Фонда социального страхования Украины.

Гетманцев добавил, что данная сумма выплат не будет зависеть от страхового стажа работника.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада на период коронавирусного карантина предоставила украинскому бизнесу льготы, которые существенно снизят налоговую нагрузку.