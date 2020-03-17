Верховная Рада. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n135290-koronavirusnyy-karantin-parlament-predostavil-biznesu-lgoty-dokument.html

Ракурс

Коронавирусный карантин отрицательно отразиться на украинской экономике, поэтому Верховная Рада приняла законопроекты, которые снизят налоговую нагрузку на бизнес.

Законы были приняты во время сегодняшнего внеочередного заседания парламента.

Депутаты 255 голосами поддержали законопроект № 2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета. Это позволит более оперативно закупать необходимые медицинские препараты и оборудование во время эпидемии коронавируса.

Также 359 депутатов поддержали законопроект № 3220 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Данный законопроект предполагает следующие изменения:

отмену штрафов для бизнеса за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

освобождение от налогообложения единым социальным взносом всех ФЛП за март и апрель 2020 года, за неуплату ЕСВ в этот период штрафовать не будут;

установление моратория на проверки бизнеса с 18 марта по 31 мая 2020 года;

продление срока представления годовой декларации об имущественном состоянии до 1 июля 2020 года;

предоставление налоговых каникул по плате за землю с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

исключение нежилой недвижимости из базы обложения налогом на недвижимое имущество с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Как ранее писал «Ракурс», Верховная Рада сегодня на внеочередном пленарном заседании приняла проект закона № 2538 о повышении доступности лекарственных средств.