Верховна Рада. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n135290-koronavirusnyy-karantyn-parlament-nadav-biznesu-pilgy-dokument.html

Ракурс

Коронавірусний карантин негативно вплине на українську економіку, тому Верховна Рада ухвалила законопроекти, які знизять податкове навантаження на бізнес.

Закони були прийняті під час сьогоднішнього позачергового засідання парламенту.

Депутати 255 голосами підтримали законопроект № 2539 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів і інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, і створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету. Це дозволить більш оперативно закуповувати необхідні медичні препарати та обладнання під час епідемії коронавірусу.

Також 359 депутатів підтримали законопроект № 3220 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

Даний законопроект передбачає наступні зміни:

скасування штрафів для бізнесу за порушення податкового законодавства в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року;

звільнення від оподаткування єдиним соціальним внеском всіх ФОП за березень і квітень 2020 року, за несплату ЄСВ у цей період не штрафуватимуть;

встановлення мораторію на перевірки бізнесу з 18 березня по 31 травня 2020 року;

продовження терміну подання річної декларації про майновий стан до 1 липня 2020 року;

надання податкових канікул з плати за землю з 1 березня по 30 квітня 2020 року;

виключення нежитлової нерухомості з бази оподаткування податком на нерухоме майно з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Як раніше писав «Ракурс», Верховна Рада сьогодні на позачерговому пленарному засіданні прийняла проект закону № 2538 про підвищення доступності лікарських засобів.