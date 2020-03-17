Кабмин закрыл переходы на админгранице с оккупированным Крымом, фото — ГПС

https://racurs.ua/n135296-kabmin-zakryl-perehody-na-admingranice-s-okkupirovannym-krymom.html

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Коронавирус закрывает контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с оккупированным Крымом. Речь идет о КПВВ «Чонгар», «Чаплынка» и «Каланчак». Это сделано в связи с противоэпидемическими коронавирусными мерами.

Правительство закрыло КПВВ временно, говорится в распоряжении Кабинета министров № 291-р. Пока пропуск приостановлен до 3 апреля.

В правительственном решении предусмотрены и исключения. Из оккупированного Крыма на материк и обратно будут пропускать граждан Украины, которые зарегистрированы в Автономной Республике Крым или Севастополе, а также их автомобили и грузы.

Пропускать будут также лиц, следующих в Крым или из него «с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий».

Выезд из Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства будет происходить по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

15 марта стало известно, что КПВВ «Станица Луганская» закрывают на две недели, чтобы предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2.