САП объявила подозрение в служебных злоупотреблениях двум бывшим депутатам Рады. Фото: 24 канал

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Ракурс

Народные депутаты Верховной Рады прошлого созыва незаконно получали средства из государственного бюджета на якобы аренду жилья в Киеве, хотя имели собственные квартиры в столице.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили двум бывшим народным избранникам VIII созыва о подозрении в злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-центр САП. При этом имена нардепов не уточняются.

В частности, один из этих депутатов незаконно получал из госбюджета компенсацию за проживание в номере гостиницы «Киев» в связи с тем, что у него якобы не было собственного жилья. Однако, как установили детективы, экс-нардеп имел в совместной собственности квартиру в Киеве. Но он не отказался от государственной денежной компенсации за аренду жилья в размере 544 тыс. грн.

По данным сайта «Слово и Дело», речь идет об экс-нардепе Максиме Полякове.

Второй бывший парламентарий, нарушая законодательство, также получил компенсацию от государства в размере примерно 543 тыс. грн.

Как известно, в ноябре прошлого года разгорелся скандал вокруг первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, который получал компенсацию за аренду жилья в Киеве в то время, как жил в квартире своей тещи Татьяны Ситарук.

В свою защиту Стефанчук утверждал, что платит за аренду квартиры матери жены «по договору». Однако через месяц стало известно, что Стефанчука заставили вернуть государству 39,65 тыс. грн, которые он получил в качестве компенсации за аренду тещиной квартиры.