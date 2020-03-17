Венедиктова не прошла отбор на судью, но на 1000% является «девушкой» Зеленского - Гончаренко

https://racurs.ua/n135294-venediktova-ne-proshla-otbor-na-sudu-no-na-1000-yavlyaetsya-devushkoy-zelenskogo-goncharenko.html

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Владимира Зеленского во время своего выступления за трибуной Верховной Рады на внеочередном заседании по избранию генпрокурора сегодня снова вспомнил нардеп Алексей Гончаренко.

Нам предложили женщину на должность генпрокурора и это прекрасно… Но богиня Фемида была с повязкой на глазах, а не с партбилетом «Слуги народа»… Она должна быть не заангажированной… Венедиктова еще три месяца назад сидела здесь как депутат от пропрезидентской партии. Разве это не ангажированный прокурор… Президент Зеленский любит, чтобы генпрокурор был на 100% его человеком, он это говорил о Рябошапке… Теперь вы хотите, чтобы это было на 1000% ваша девушка? Венедиктова не прошла отбор на судью, а после этого нам предлагают сделать ее генпрокурором. Это как не окончив школы идти в университет… И нам говорят, что это нормально, — заявил нардеп.

По мнению Гончаренко, главная задача Венедиктовой — это политические преследования оппонентов Зеленского.

Когда в холодильнике пусто, когда обманули людей, единственное, что остается — устроить шоу и сейчас они его делают… Потому что пришла весна, а посадок нет… А сажать уже надо своих… За Оман. Что вы делали в Омане, может наконец-то расскажете стране… Господин Ермак, а вы козак, или засланный казачок? Что вы в Минске подписываете? Разве за это не надо нести ответственность?, — обратился Гончаренко к Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Гончаренко также заявил, что назначение Венедиктовой — это политическое решение, поскольку власть таким образом «перестраховывается и защищает своих».