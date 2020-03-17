Венедіктова не пройшла відбір на суддю, але на 1000% є “дівчиною” Зеленського — Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n135294-venediktova-ne-proyshla-vidbir-na-suddu-ale-na-1000-ie-divchynou-zelenskogo-goncharenko.html

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Про Володимира Зеленського під час свого виступу за трибуною Верховної Ради на позачерговому засідання щодо обрання генпрокурора сьогодні знову згадав нардеп Олексій Гончаренко.

Нам запропонували жінку на посаду генпрокурора і це чудово… Але богиня Феміда була з пов’язкою на очах, а не з партквитком «Слуги народу»… Вона має бути незаангажованою… Венедіктова ще три місяці тому сиділа тут як депутат від пропрезидентської партії. Хіба це не заангажований прокурор… Президент Зеленський любить, щоб генпрокурор був 100% його людиною, він це казав про Рябошапку… Тепер ви хочете, щоб це була на 1000% ваша дівчина? Венедіктова не пройшла відбір на суддю, а після цього нам пропонують зробити її генпрокурором. Це як не закінчивши школи йти до університету… І нам кажуть, що це нормально, — заявив нардеп.

На думку Гончаренка, головне завдання Венедіктової — це політичні переслідування опонентів Зеленського.

Коли немає, що їсти, коли обдурили людей, єдине, що залишається — влаштувати шоу і зараз вони його роблять… Бо прийшла весна, а посадок немає… А садити вже треба своїх… За Оман. Що ви робили в Омані, може нарешті розповісте країні… Пане Єрмак, а ви козак, чи засланий козачок? Що ви у Мінську підписуєте? Хіба за це не треба нести відповідальність, — звернувся Гончаренко до Зеленського та очільник Офісу президента Андрія Єрмака.

Гончаренко також заявив, що призначення Венедіктової — це заангажоване політичне рішення, оскільки влада таким чином «перестраховується і захищає своїх».