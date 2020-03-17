Венедіктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n135293-venediktova-v-ukrayini-nemaie-politychnyh-peresliduvan.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, новопризначений генеральний прокурор України, заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

Про це вона заявила на позачерговому засіданні Верховної Ради, відповідаючи на питання, чи гарантує вона відсутність політичних переслідувань, як, наприклад, це було з Софією Фединою, яку звинувачують у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

Я хочу звернути увагу, що кожен правник в цій державі — починаючи від правозахисника громадських організацій і закінчуючи генеральним прокурором — має стояти на принципах верховенства права. Тому мені здається, що не треба згущувати фарби. Завжди генеральний прокурор може вийти в комітет Верховної Ради, можете його запросити на засідання Верховної Ради. Ви завжди можете прийти до нього і поставити всі питання. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. А крадій має сидіти в тюрьмі, — заявила вона.

Нагадаємо, також Венедіктова заявила, що Генпрокуратура розслідуватиме всі провадження максимально швидко. Це, зокрема, стосується й пятого президента України Петра Порошенка щодо якого відкрито декілька проваджень.

Ірина Венедіктова 17 березня була обрана новим генеральним прокурором України. За її призначення проголосували 269 нардепів. На цій посаді вона замінить усуненого 5 березня Руслана Рябошапку, якому парламент висловив недовіру.