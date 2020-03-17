Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований. Фото: Фокус

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Ракурс

Ирина Венедиктова, новоизбранный генеральный прокурор Украины, заявила, что в Украине нет политических преследований.

Об этом она заявила на внеочередном заседании Верховной Рады, отвечая на вопрос, гарантирует она отсутствие политических преследований, как, например, это было с Софией Федыной, которую обвиняют в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в этой стране — начиная от правозащитника общественных организаций и заканчивая генеральным прокурором — должен стоять на принципах верховенства права. Поэтому мне кажется, что не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может выйти в комитет Верховной Рады, можете его пригласить на заседание Верховной Рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать все. В Украине нет политических преследований. На этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме, — заявила она.

Напомним, также Венедиктова заявила, что Генпрокуратура будет расследовать все производства максимально быстро. Это, в частности, касается и пятого президента Украины Петра Порошенко, относительно которого открыто несколько производств.

Ирина Венедиктова 17 марта была избрана новым генеральным прокурором Украины. За ее назначение проголосовали 269 нардепов. На этом посту она заменит отстраненного 5 марта Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие.