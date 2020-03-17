Венедиктова заявила, что Генпрокуратура будет расследовать дела быстро и законно

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Ирина Венедиктова, новоизбранный генеральный прокурор Украины, заявила, что Генпрокуратура будет расследовать все производства максимально быстро. Это, в частности, касается и пятого президента Украины Петра Порошенко, в отношении которого открыто несколько производств.

Об этом она заявила во время внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта. Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский поинтересовался у Венедиктовой, будут ли подписаны и расследованы подозрения, которые были у Генеральной прокуратуры предыдущего генпрокурора, в частности, в отношении пятого президента Петра Порошенко. Венедиктова заявила, что все будет сделано законно и быстро.

Я могу очень быстро ответить на все эти вопросы, потому что они находятся в одной плоскости. Все, что может быть быстро и законно завершено, все будет быстро и законно завершено. У нас действительно сейчас такое время в стране, у нас нет возможностей долго разбираться. Поэтому будут приняты максимально быстро законные решения. А дальше мы прекрасно понимаем, что как следователи, так и прокуроры, являются независимыми субъектами. И они будут двигаться в этих делах совершенно независимо, профессионально, — ответила Венедиктова.

Напомним, Ирина Венедиктова 17 марта была избрана новым генеральным прокурором Украины. За ее назначение проголосовали 269 нардепов. На этом посту она заменит отстраненного 5 марта Руслана Рябошапку, которому парламент выразил недоверие.